Попова: готовность России к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Готовность к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа высокая. Об этом 15 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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