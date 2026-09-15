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Попова: готовность России к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая

Попова: готовность России к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Готовность к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа высокая. Об этом 15 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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