Ванилла SU
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Ванилла SU

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    Золото "организм не принимает " ,хотя и есть ,но ооочень редко серьги ,кольца и тп одеваю и на короткое время.  Даже ...Женщины привыкли ...

Делимся самыми действенными лайфхаками, одобренными экспертом-диетологом.

Делимся самыми действенными лайфхаками, одобренными экспертом-диетологом.

﻿﻿Первое правило Клуба «Хлеб с корицей» — никогда никому не рассказывать о Клубе «Хлеб с корицей». Но как похудеть, если жизнь без муки выглядит скучной и серой? Во всех нюансах этого вопроса мы разобрались с клиническим психологом и диетологом Анной Ивашукевич, членом Национальной ассоциации клинического питания.

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