Делимся самыми действенными лайфхаками, одобренными экспертом-диетологом.

﻿﻿Первое правило Клуба «Хлеб с корицей» — никогда никому не рассказывать о Клубе «Хлеб с корицей». Но как похудеть, если жизнь без муки выглядит скучной и серой? Во всех нюансах этого вопроса мы разобрались с клиническим психологом и диетологом Анной Ивашукевич, членом Национальной ассоциации клинического питания.