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Польша создала центр военного искусственного интеллекта

Польша создала центр военного искусственного интеллекта

Центр внедрения искусственного интеллекта в автоматизацию и робототехнику CESAR создали польские научно-исследовательские институты и технические вузы 15 сентября, сообщает 17 сентября Defence24.

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