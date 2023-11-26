Боевики ВСУ ударили по Макеевке из РСЗО

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённом войсками нацистских формирований киевского режима в утренний период атакующем манёвре, целью которого оказался один из расположенных на территории региона населённых пунктов.
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