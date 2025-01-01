✨Ледяная сказка в Новоуральске✨ 🌬️Ёлочный городок в Центральном парке культуры и отдыха «Сказочные герои нашего детства» посвящен персонажам отечественной мультипликации.
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✨Ледяная сказка в Новоуральске✨ 🌬️Ёлочный городок в Центральном парке культуры и отдыха «Сказочные герои нашего детства» посвящен персонажам отечественной мультипликации.
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