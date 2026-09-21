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СахПресс

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Кредиты могут связать с долгами, «ФНС» обещает 52 тысячи: главное к утру 22 сентября

Кредиты могут связать с долгами, «ФНС» обещает 52 тысячи: главное к утру 22 сентября

Долги по ЖКХ и алиментам предлагают учитывать при оценке заемщиков, мошенники заманивают россиян «налоговым вычетом» до 52 тысяч рублей, 87-летний грибник восемь суток выживал в лесу без спичек.

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