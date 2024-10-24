В Госдуме объявили о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС в Казани. Об этом объявил депутат Госдумы, председатель по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.