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Щербина: на ВЭФ-2023 ожидают представителей 10 стран Азии, в том числе КНДР

Щербина: на ВЭФ-2023 ожидают представителей 10 стран Азии, в том числе КНДР

Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила в эфире телеканала "ОТВ-Прим", что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке ожидаются представители 10 стран, в том числе Северной Кореи.

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