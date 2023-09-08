Щербина: на ВЭФ-2023 ожидают представителей 10 стран Азии, в том числе КНДР

Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила в эфире телеканала "ОТВ-Прим", что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке ожидаются представители 10 стран, в том числе Северной Кореи.