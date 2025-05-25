Загрязнение воздуха зафиксировали в Чите из-за дыма

Загрязнение воздуха выявили в Чите после взятия проб из-за дыма.Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» 25 мая провели отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ по на улице Анохина, 46 в Чите на границе, прилегающей к школе №49.
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