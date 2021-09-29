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"Но Зеленский упёрся": эксперт объяснил, к чему Украину ведёт "циничная русофобия" президента

"Но Зеленский упёрся": эксперт объяснил, к чему Украину ведёт "циничная русофобия" президента

Не за горами зима, и команде Владимира Зеленского пора задуматься о том, где взять нужный стране газ.

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Вячеслав Храмов
А в скором времени Европа будет покупать уголь у Донбаса, а Украина будет как африканская страна в Европе ( ей придётся или служить и дальше США, или идти на поклон к России ).
Nikolay Stepanov
И все таки, сука, интересно наблюдать за медленным издыханием (самоуничтожением) этой иудиной страны и её мазепинского народца.
Людмила Боченкова
зачем сша продавать в европе всего за 1100 газ ?если в азии его продают 1500-2000!!!
sasha50let
Зеленский выполняет инструкции США, ведь его избрали в президенты по избирательной спец-операции разработанной под руководством США.
Vasily Golov
Автор-Шамин дал схему махинации с реверсом газа.Теперь приоткрою схему доставки добытого на Украине газа до потребителя. Потребитель получает российский газ из системы ГТС.Добытый газ закачивается а общую систему.Закачанный объем отбирается из объединенной системы газ потребителем.Иногда потребленный больше добытого и реверсного,тогда идет сокращение потребления. Трубы транзитные соединены с внутренней системой газоснабжения потребителей Украины, Это единый комплекс.Стоит прекратить транзит газа в Европу и система прекратит снабжать газом потребителей.6 труб по 1 м в диаметре + трубы внутренней системы надо заполнить газом.Протяженность 37,6 тыс. км в однониточном исчислении.Объем труб = пиR2х L Площадь трубы 3,14 кв.мх 30000х10в 3 степени. Получим 942 млн куб.м..Столько газа для заполнения. Но надо создать давление для прокачки.Примерно 20 ати.В трубах должно быть закачено для эксплуатации порядка 19 млрд куб.м.Это балласт.
Борис Осипов

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