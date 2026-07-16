👶 В Крыму родилась вторая тройня с начала года 4 июля в Ялте появились на свет три девочки. Новорождённых назвали Александра, Вероника и Юлианна.
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👶 В Крыму родилась вторая тройня с начала года 4 июля в Ялте появились на свет три девочки. Новорождённых назвали Александра, Вероника и Юлианна.