Гнездовье самой быстрой птицы в мире обнаружили в Сочи

Гнездовье самой быстрой птицы в мире обнаружили в СочиОрнитологи нацпарка в долине реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи обнаружили и наблюдают за гнездовьем сокола Сапсана - самой быстрой птицы в мире.