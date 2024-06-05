Гнездовье самой быстрой птицы в мире обнаружили в Сочи

Гнездовье самой быстрой птицы в мире обнаружили в СочиОрнитологи нацпарка в долине реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи обнаружили и наблюдают за гнездовьем сокола Сапсана - самой быстрой птицы в мире.
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