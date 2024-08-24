Члены парламента Англии в 1940 году впали в бешенство из-за срыва удара по СССР

Лишнее доказательство того, что англо-саксонские бешеные псы, продажные поедатели лягушек из бывшей Лутеции и примкнувшие к ним бывшие друзья по варшавскому договору - не должны быть никакими партнёрами для РФ! Враги - это враги!

Алексей Сафронов

"опубликовали" то, что было известно ещё в 1940 году?! На сколько надо было быть тупыми, чтоб ещё при Сталине и далее долг е годы в СССР строить всевозможные планы с мерзопакостными мелкобритацами и вообще с западом???