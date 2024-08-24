В марте 1940 года парламент Великобритании «взбесился», поскольку не получилось осуществить планы Англии нанести удар по СССР.
Члены парламента Англии в 1940 году впали в бешенство из-за срыва удара по СССР
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Лишнее доказательство того, что англо-саксонские бешеные псы, продажные поедатели лягушек из бывшей Лутеции и примкнувшие к ним бывшие друзья по варшавскому договору - не должны быть никакими партнёрами для РФ! Враги - это враги!
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18 час.
Алексей Сафронов
"опубликовали" то, что было известно ещё в 1940 году?! На сколько надо было быть тупыми, чтоб ещё при Сталине и далее долг е годы в СССР строить всевозможные планы с мерзопакостными мелкобритацами и вообще с западом???
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14 час.
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