Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла новой вершины продаж, а Games Workshop уже открыла охоту на свой следующий видеоигровой хитИздательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive поделились информацией о новых успехах в охвате аудитории своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.