Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла новой вершины продаж, а Games Workshop уже открыла охоту на свой следующий видеоигровой хитИздательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive поделились информацией о новых успехах в охвате аудитории своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.
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