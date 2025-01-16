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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла новой вершины продаж, а Games Workshop уже открыла охоту...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла новой вершины продаж, а Games Workshop уже открыла охоту...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла новой вершины продаж, а Games Workshop уже открыла охоту на свой следующий видеоигровой хитИздательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive поделились информацией о новых успехах в охвате аудитории своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.

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