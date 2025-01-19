Как прошел первый день перемирия в секторе Газа. Фоторепортаж

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11:15 по местному времени (12:15 по МСК). Данный факт подтвердили в палестинском радикальном движении ХАМАС, а также в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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