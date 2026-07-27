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В Орловской области фермер нарушил требования к хранению зерна

В Орловской области фермер нарушил требования к хранению зерна

Специалисты Россельхознадзора выявили несоответствие 10 партий пшеницы нормам по влажности. В июле 2026 года в ходе мониторинга с использованием ФГИС «Зерно» установлены нарушения требований техрегламента «О безопасности зерна» в деятельности ИП главы КФХ Козлова в Орловской области.

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