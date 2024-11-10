Путин призвал активно и наступательно бороться с экстремизмом

Глава российского государства Владимир Путин высказался о необходимости борьбы с экстремизмом. Его слова прозвучали в ходе обращения к полицейским, которые сегодня отмечают День сотрудника органов внутренних дел.
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