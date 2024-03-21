Мать-одиночка задолжала миллион мэрии – ее выживают из квартиры

Мать-одиночка задолжала мэрии Новосибирска миллион рублей и может остаться без жилья. Женщина арендовала у города квартиру по льготной стоимости, но после смерти одной из дочерей администрация пересмотрела условия договора.
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