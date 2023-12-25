В Калуге пройдет этап Кубка России по горнолыжному спорту

В Калуге 25 декабря пройдет этап всероссийских соревнований по горнолыжному спорту. Как сообщили в министерстве спорта региона, 23 декабря калужские горнолыжники принимали участие в первом этапе Кубка России, теперь же им предстоит продолжить борьбу за победу на соревнованиях в родном городе.