В Калуге пройдет этап Кубка России по горнолыжному спорту

В Калуге 25 декабря пройдет этап всероссийских соревнований по горнолыжному спорту. Как сообщили в министерстве спорта региона, 23 декабря калужские горнолыжники принимали участие в первом этапе Кубка России, теперь же им предстоит продолжить борьбу за победу на соревнованиях в родном городе.
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