Малышева: снизить давление без таблеток можно, отказавшись от алкоголя

Отказ от алкоголя может поспособствовать снижению повышенного артериального давления. Об этом, рассказывая о том, как можно решить проблему без таблеток, заявила врач-терапевт и ведущая передачи «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева на своем YouTube-канале.