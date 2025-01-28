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«В Колумбии я не чувствую себя в безопасности — меня ищут ELN и FARC»

«В Колумбии я не чувствую себя в безопасности — меня ищут ELN и FARC»

На фоне противостояния между повстанцами из Армии национального освобождения (ELN) и отколовшейся от бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) структурой Frente 33 в регионе Кататумбо под угрозой находятся жизни общественных лидеров, а также экс-бойцов FARC, которые в 2016 году подписали мирное соглашение с властями и добровольно сложили оружие.

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