«Беговая» станет современной станцией для поездов МЦД

Возле станции метро «Беговая» возводят современный вокзал для поездов двух столичных железнодорожных диаметров — 1-го, который соединяет Лобню и Одинцово, и 4-го, идущего от Апрелевки до Железнодорожного.
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