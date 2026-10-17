В Перми завершилось строительство второй очереди моста через Егошиху: возведение 9 опор и 8 пролетов заняло 12 месяцев, в церемонии открытия участвовал губернатор Дмитрий Махонин.
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