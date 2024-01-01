Беглов поздравил жителей Беларуси с Новым годом и Рождеством

На Невском рынке появится мультибрендовый центр белорусской торговли. Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телекомпании «БелРос» поздравил жителей Республики Беларусь с Новым годом и Рождеством.
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