Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан инвестировал в 600 китайских компаний

Лип-Бу Тан, недавно назначенный генеральный директор Intel, инвестировал в сотни китайских технологических компаний, включая несколько, связанных с Народно-освободительной армией Китая, а также Semiconductor Manufacturing International Corp.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии