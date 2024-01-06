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Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
    На вилы их всех!!!Русская сирота са...
  • САША ЛЕПАЕВ
    нашим правоохранительным органам наверное дан прямой приказ не трогать обидчиков.  а правосудие давно у нас продажное...Русская сирота са...
  • salnikovoleg salnikov
    А что еще ждать от таких как кувайшев и текслер - эти сволочи с потрохами куплены чурбанами.Русская сирота са...

Наши слишком гуманные суды

Наши слишком гуманные суды

Виктор Анисимов  Да, я о том самом резонансном нападении "детей мигрантов" на бойцов СВО произошедшее в Челябинске.

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