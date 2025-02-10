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salekhard.online

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Ямальцев приглашают принять участие в онлайн-курсах по медиа от проекта «ТопБЛОГ»

Ямальцев приглашают принять участие в онлайн-курсах по медиа от проекта «ТопБЛОГ»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл доступ к базе полезных онлайн-курсов.

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