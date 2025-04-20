Что делал Иисус Христос после того, как воскрес?

Иисус Христос после своего Воскрешения провёл на земле ровно 40 дней. При этом в Библии события, происходящие со Спасителем в этот период, изложены непоследовательно, не очень подробно и даже противоречиво.
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