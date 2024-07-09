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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль крикнул в камеру «Говори сейчас, говори сейчас!» после матча с Францией. Перед игрой Рабьо заявил о желании вывести Ламина из зоны комфорта – вингер ответил цитатой в соцсетях

Ямаль крикнул в камеру «Говори сейчас, говори сейчас!» после матча с Францией. Перед игрой Рабьо заявил о желании вывести Ламина из зоны комфорта – вингер ответил цитатой в соцсетях

Вингер сборной Испании и «Барселоны» сравнял счет на 21-й минуте матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции (2:1).

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