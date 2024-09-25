В Ливане рассказали об обращении к России за помощью в деэскалации

Ливан обратился к России за помощью в деэскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника бывшего президента Ливана Мишеля Ауна и главу комиссии партии «Свободное патриотическое движение» по связям с Россией Амаля Абу-Зейда.