Политика как он...
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Политика как она есть

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  • tsan tsan
    Освободят, когда отсидит всё, полученное по приговору. Если не наговорит да добавку.Игорь Стрелков да...
  • Ирина Андреева
    Он разве политик??? Он же клоун!!!!Зеленский встрети...
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В Ливане рассказали об обращении к России за помощью в деэскалации

В Ливане рассказали об обращении к России за помощью в деэскалации

Ливан обратился к России за помощью в деэскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника бывшего президента Ливана Мишеля Ауна и главу комиссии партии «Свободное патриотическое движение» по связям с Россией Амаля Абу-Зейда.

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