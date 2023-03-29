БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Lana_Borei Иванова
    По какой причине закрывается сайт? И где мне потом читать И. Сипкина?07.01.2024 новости
  • Александр
    Ложь 100 процентная.ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...
  • Александр
    Не повезло. Это норма. Относись к другим так,как к себе самому,и всё будет в порядке.ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...

Чтобы выполнить приказ Шойгу военкомам по всей РФ предстоит крутиться как белкам в колесе

Чтобы выполнить приказ Шойгу военкомам по всей РФ предстоит крутиться как белкам в колесе

Российскую мобилизационную систему, едва не рухнувшую прошлой осенью, ожидает невиданная доселе проверка на прочность Евгений Берсенев Фото: Эрик Романенко/ТАСС TASS Как утверждают, квоты по скорейшему набору в Вооруженные силы РФ 400 тысяч новых профессиональных солдат уже «спущены» Кремлем в администрации многих российских регионов.

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