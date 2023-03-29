Чтобы выполнить приказ Шойгу военкомам по всей РФ предстоит крутиться как белкам в колесе

Российскую мобилизационную систему, едва не рухнувшую прошлой осенью, ожидает невиданная доселе проверка на прочность Евгений Берсенев Фото: Эрик Романенко/ТАСС TASS Как утверждают, квоты по скорейшему набору в Вооруженные силы РФ 400 тысяч новых профессиональных солдат уже «спущены» Кремлем в администрации многих российских регионов.