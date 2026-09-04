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proavto21

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Почему Geely Monjaro стремительно теряет в цене на вторичном рынке

Почему Geely Monjaro стремительно теряет в цене на вторичном рынке

Когда речь заходит о китайских автомобилях, захвативших российский рынок, принято считать, что они если и дешевеют, то крайне медленно.

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