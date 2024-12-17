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Газета.ру

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Синоптик Позднякова: в Москву и Подмосковье придут аномально сильные морозы

Синоптик Позднякова: в Москву и Подмосковье придут аномально сильные морозы

В столичном регионе на днях начнутся морозы. Погода начнет меняться в сторону похолодания уже сегодня – к вечеру заметно подморозит, а затем температура воздуха опустится ниже климатической нормы, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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