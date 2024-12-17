Синоптик Позднякова: в Москву и Подмосковье придут аномально сильные морозы

В столичном регионе на днях начнутся морозы. Погода начнет меняться в сторону похолодания уже сегодня – к вечеру заметно подморозит, а затем температура воздуха опустится ниже климатической нормы, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.