Синоптик Позднякова: в Москву и Подмосковье придут аномально сильные морозы

В столичном регионе на днях начнутся морозы. Погода начнет меняться в сторону похолодания уже сегодня – к вечеру заметно подморозит, а затем температура воздуха опустится ниже климатической нормы, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии