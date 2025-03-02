Эксперт Калинин объяснил, как мясной клей попадает в организм человека

В ходе проверок, проведённых надзорными организациями в России, была обнаружена подделка молочной продукции, содержащая растительные жиры, стеарины и трансглютаминазу, которую считают запрещённой, у четырнадцати производителей.
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