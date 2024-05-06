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Иваново

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Белгородские дети после лечебно-оздоровительной программы в Ивановской области возвращаются домой

Белгородские дети после лечебно-оздоровительной программы в Ивановской области возвращаются домой

Белгородские дети после лечебно-оздоровительной программы в Ивановской области возвращаются домойПо приглашению Станислава Воскресенского ребята провели около месяца в детском лагере «Березовая роща», где наверстали учебную программу и отдохнули.

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