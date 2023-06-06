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Диверсанты подожгли два релейных шкафа у ж/д станции Красное село в Петербурге

Диверсанты подожгли два релейных шкафа у ж/д станции Красное село в Петербурге

Неизвестные подожгли релейные шкафы у железнодорожной станции Красное село в Петербурге. По информации телеканала 78, в результате диверсии повреждено оборудование у путей возле 7-ой линии садоводства «Дружба».

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