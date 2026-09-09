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К 25-летию атаки: ЦРУ и ФБР знали о готовящихся 11 сентября терактах в США

К 25-летию атаки: ЦРУ и ФБР знали о готовящихся 11 сентября терактах в США В этом году исполняется 25 лет со дня самой масштабной в истории США.

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