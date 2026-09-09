К 25-летию атаки: ЦРУ и ФБР знали о готовящихся 11 сентября терактах в США В этом году исполняется 25 лет со дня самой масштабной в истории США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сибига призывает ...
- Об основных причи...
- Миллионы дронов и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым