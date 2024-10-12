Глобальный газовый кризис всё ближе из-за действий Вашингтона

Будни мужчин. Все что нам интересно

Мировой спрос на природный газ растет быстрее, чем ожидалось, при этом Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает о потенциальном дефиците поставок из-за недостаточных инвестиций в добычу.