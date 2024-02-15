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Врач Тарадеева поделилась советами о том, как не набрать лишний вес зимой

Врач Тарадеева поделилась советами о том, как не набрать лишний вес зимой

Зимой многие люди испытывают повышенный аппетит, что может привести к набору веса. Терапевт Татьяна Тарадеева из центра «ИНВИТРО-Приволжье» рассказала о том, как холодное время года влияет на обмен веществ и как можно избежать переедания и сохранить нормальный вес.

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