Психолог Дугенцова перечислила способы борьбы со стрессом перед Новым годом

Новый год принято считать временем чудес и радости, однако годовые отчеты на работе, необходимость найти и купить подарки для всех близких и друзей, внутреннее желание подвести итоги могут вгонять в стресс.
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