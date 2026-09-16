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Царьград

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NHK World-Japan: В Японии число долгожителей превысило 100 тысяч

NHK World-Japan: В Японии число долгожителей превысило 100 тысяч

В Японии на 1 сентября 2026 года число долгожителей достигло 107 677 человек, впервые превысив 100 тысяч.

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