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Чемпион Игр Маринин о Валиевой: спортсменка просто выпадает из обоймы

Чемпион Игр Маринин о Валиевой: спортсменка просто выпадает из обоймы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин объяснил, почему не верит в возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт после четырехлетней дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, а также посоветовал спортсменке подумать, чем она будет заниматься в жизни дальше.

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