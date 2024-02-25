Чемпион Игр Маринин о Валиевой: спортсменка просто выпадает из обоймы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин объяснил, почему не верит в возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт после четырехлетней дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, а также посоветовал спортсменке подумать, чем она будет заниматься в жизни дальше.