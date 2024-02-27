Колонна ПГРК «Ярс» совершает марш в Подмосковье для подготовки к 9 Мая

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» совершает марш по Московской области в рамках подготовки к Параду Победы, информирует пресс-служба Минобороны РФ.
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