В августе, по данным Росстата, цены в Севастополе снизились на 0,3% по отношению к июлю.В августе, по данным Росстата, цены в Севастополе снизились на 0,3% по отношению к июлю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым