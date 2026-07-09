Россиянам предсказали потерю последнего выгодного способа купить жилье

Россияне рискуют лишиться рассрочек при покупке квартир в новостройках. Потерю последнего выгодного способа приобрести жилье предсказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян в беседе с НСН.
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