Россия взяла слово. И Абхазия тут же осознала свои ошибки

В Сухуме наконец поняли, к чему может привести союз с западными спецслужбами, и, пока не поздно, решили предпринять ряд важных мер, которые позволят республике сохранить свою независимость и не допустить прихода бандформирований к власти.
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