На коллегии МО обсудили модернизацию ВС и обеспечение боевых действий в зоне СВО

На коллегии Минобороны России особое внимание уделили модернизации Вооружённых Сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, а также противодействию средствам воздушного нападения противника и вопросу бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники.