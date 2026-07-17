На коллегии МО обсудили модернизацию ВС и обеспечение боевых действий в зоне СВО

На коллегии Минобороны России особое внимание уделили модернизации Вооружённых Сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, а также противодействию средствам воздушного нападения противника и вопросу бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии