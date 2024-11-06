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Токсиколог предостерёг автолюбителей об опасности дешёвых "незамерзаек"

Токсиколог предостерёг автолюбителей об опасности дешёвых "незамерзаек"

Некачественные автопродукты могут привести водителей к слепоте.Врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал автолюбителям с вниманием относиться к выбору стеклоомывателя зимой.

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