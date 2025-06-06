Жители улицы Ангарская пожаловались на отсутствие воды

Жители домов по улице Ангарская в Чите сообщили в редакцию ZAB.RU об отсутствии горячей воды. Собеседники издания рассказали, что горячая вода отсутствует со вчерашнего дня, хотя планового отключения по их адресам не было предусмотрено.
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