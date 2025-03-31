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Пресс-секретарь Левитт: Трамп недоволен словами Путина и Зленского

Пресс-секретарь Левитт: Трамп недоволен словами Путина и Зленского

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за заявлений лидеров России и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время общения с журналистами, трансляцию вел телеканал Fox.

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